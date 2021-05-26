В Кабмин внесли предложение кандидатуры на должность санврача

В Кабмин внесли документы о кандидате на должность главного санитарного врача Украины, им предлагают назначить замдиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, сообщает Страна.ua.

Игорь Кузин - врач-эпидемиолог, магистр общественного здоровья, магистр по специальности "публичное управление и администрирование", специализация "организация и управление здравоохранением", "эпидемиология".

В ЦОЗ Минздрава Кузин работает с марта 2017 года. В мае 2018-го стал замдиректором Центра общественного здоровья, с декабря 2019 по февраль 2021 года исполнял обязанности гендиректора ЦОЗ. В мае 2021 года Кузин был избран заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья.

Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины отправила в отставку главу Минздрава Максима Степанова.

На место Степанова парламент 20 мая назначил замминистра здравоохранения и главного санитарного врача Виктора Ляшко.