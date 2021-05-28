Как быстро и просто испечь вкусные рогалики на кефире

Эта выпечка для многих – одна из самых любимых, воспоминания о которой тянутся из самого детства. Когда-то такие рогалики с разными начинками, прежде всего с вареньем и джемом, были достаточно популярны. Их актуальность, наверное, не исчезнет никогда. И если у вас остался кефир, и вы не знаете, что с ними делать – испеките вкусные и мягкие рогалики с вареньем, сообщает Сегодня.

Рогалики на кефире

Ингредиенты

Кефир – 150 мл

Мука пшеничная – 375 г

Масло сливочное – 150 г

Сахар – 2 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Соль – 1 щепотка

Джем или густое варенье

Сахарная пудра – для посипки рогаликов

Ванилин – 1 г

Масло растительное – для смазывания противня.

Способ приготовления