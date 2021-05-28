Как быстро и просто испечь вкусные рогалики на кефире

Как быстро и просто испечь вкусные рогалики на кефире

Эта выпечка для многих – одна из самых любимых, воспоминания о которой тянутся из самого детства. Когда-то такие рогалики с разными начинками, прежде всего с вареньем и джемом, были достаточно популярны. Их актуальность, наверное, не исчезнет никогда. И если у вас остался кефир, и вы не знаете, что с ними делать – испеките вкусные и мягкие рогалики с вареньем, сообщает Сегодня.

Рогалики на кефире

Ингредиенты

  • Кефир – 150 мл
  • Мука пшеничная – 375 г
  • Масло сливочное – 150 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Джем или густое варенье
  • Сахарная пудра – для посипки рогаликов
  • Ванилин – 1 г
  • Масло растительное – для смазывания противня.

Способ приготовления

  1. В кефир добавить соду, хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.
  2. В муку добавить соль, ванилин и нарезанное холодное масло. Перетереть руками в мелкую крошку.
  3. Соединить масляную крошку с сахаром и кефиром. Замесить мягкое тесто.
  4. Разделить тесто на три части, каждую раскатать в круг диаметром 23-24 см. Разрезать круг на 8 частей. Выложить на каждую часть по 1 ч. л. начинки и сформировать рогалики.
  5. Выложить сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.
  6. Выпекать при 180 градусов в течение 25 минут, до зарумянивания. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

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