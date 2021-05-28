Как быстро и просто испечь вкусные рогалики на кефире
Эта выпечка для многих – одна из самых любимых, воспоминания о которой тянутся из самого детства. Когда-то такие рогалики с разными начинками, прежде всего с вареньем и джемом, были достаточно популярны. Их актуальность, наверное, не исчезнет никогда. И если у вас остался кефир, и вы не знаете, что с ними делать – испеките вкусные и мягкие рогалики с вареньем, сообщает Сегодня.
Рогалики на кефире
Ингредиенты
- Кефир – 150 мл
- Мука пшеничная – 375 г
- Масло сливочное – 150 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Соль – 1 щепотка
- Джем или густое варенье
- Сахарная пудра – для посипки рогаликов
- Ванилин – 1 г
- Масло растительное – для смазывания противня.
Способ приготовления
- В кефир добавить соду, хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.
- В муку добавить соль, ванилин и нарезанное холодное масло. Перетереть руками в мелкую крошку.
- Соединить масляную крошку с сахаром и кефиром. Замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на три части, каждую раскатать в круг диаметром 23-24 см. Разрезать круг на 8 частей. Выложить на каждую часть по 1 ч. л. начинки и сформировать рогалики.
- Выложить сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.
- Выпекать при 180 градусов в течение 25 минут, до зарумянивания. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.