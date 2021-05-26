Россию ждет новый этап борьбы за "СП-2"

После завершения строительства "Северного потока-2" начнется новый этап борьбы с трубопроводом во время его сертификации. Об этом в среду, 26 мая, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, сообщает Корреспондент.

"Построить его построят, но встанет вопрос о сертификации, о вводе в эксплуатацию, вот тогда начнется следующий этап борьбы с ним", — сказал он.

Он напомнил, что против газопровода выступает Украина.

"Заявления президента Зеленского о том, что "все пропало", прозвучали достаточно отчетливо", — сказал Чижов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказ от санкций против "СП-2" станет поражением США и лично президента Джо Байдена.

Сам Байден накануне признал, что санкции против проекта бесполезны, поскольку он почти достроен.