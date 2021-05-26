Вот что нужно делать, если вы храпите

А вы знали, что храп есть у примерно каждого пятого жителя планеты, причем мужчины немного чаще – каждый четвертый мужчина, либо каждая шестая женщина. А из-за чего мы храпим, и самое главное, что можно с этим сделать, как от храпа избавиться мы поговорим подробно в этом ролике, сообщает Здоровый образ.

Итак, каковы причины храпа? Сам по себе храп возникает в ситуации, когда просвет путей в вентиляции легких чрезмерно сужается, и для этого есть несколько причин. Одна из причин, это искривления носовой перегородки. Смотрите видео до конца и все узнаете!