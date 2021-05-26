Анастасия Макеева скоро снова сыграет свадьбу: подробности

Звезда российских фильмов Макеева готовится к церемонии бракосочетания с 37-летним Романом Мальковым, однако дату и место проведения торжества от поклонников скрывает, сообщает Народные новости.

Как передают журналисты, на празднике будет присутствовать старший сын Малькова — 16-летний Андрей, который оставил мать в Словении и перебрался жить к отцу и звездной мачехе.

Часть свадебных услуг Макеева будет оплачивать рекламой после торжества, пользуясь своим популярным именем.

"Свадьба пройдет на берегу моря, в Крыму — в Алуште. Выбрана видовая площадка, кругом красивейшая природа. Торжество состоится в субботу, 29 мая", — рассказал изданию один из организаторов торжества .

Выходящая уже в четвертый раз замуж Макеева намерена отметить этот день по классическому сценарию, соблюдая все традиции. Известно также, что молодые хотят обвенчаться, однако это таинство пройдет позже.