В Швейцарии отрицают, что отправляли сообщение об угрозе рейсу Ryanair

В Швейцарии не владеют информацией о том, что сообщение об угрозе взрыва самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске, было отправлено из страны. Об этом в среду, 26 мая, заявил представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер, сообщает Корреспондент.

"Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины - Вильнюс. В связи с этим швейцарским властям нечего сообщить по данному вопросу властям Беларуси", - сказал он.

О том, что сообщение поступило из Швейцарии сегодня заявил Александр Лукашенко.

Также он обвинил ряд городов, в том числе Львов и Киев, в отказе принять самолет для экстренной посадки.