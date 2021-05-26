Как защитить собаку от клещей и кровососущих насекомых

Владельцы собак знают, что с наступлением теплой поры приходит не только время для прогулок, развлечений, но и опасность. Клещи, блохи и другие насекомые представляют собой серьезную угрозу для четырехлапых. Во время укуса они могут заразить питомца серьезными заболеваниями – бабезиозом, боррелиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, сообщает Clutch.

«Количество болезней, которыми собака может заразиться от клещей, постоянно растет: на сегодняшний день есть сообщения о том, что клещи в Украине переносят возбудителей 35 заболеваний. Более того, следует быть готовыми к тому, что собак атакует большее количество паразитов, чем раньше», – предупреждает ветеринарный врач Антонина Гайдамак.

Мы как любящие и ответственные хозяева должны быть бдительными. Необходимо знать главные правила заботы о домашнем любимце, а также главные правила защиты его от кровососов.

Прежде всего, в сезон высокой активности клещей лучше гулять в местах без высокой травы и зарослей. После каждой прогулки, даже если Вы используете средство против наружных паразитов, стоит внимательно осмотреть собаку, особенно тщательно проверить наиболее излюбленные паразитами места укусов.

Чаще всего клещей можно найти:

под челюстью, пахом;

на ушах, голове, передних лапах и веках;

между пальцами;

по всей поверхности спины.

Поскольку клещи перед питанием кровью обычно двигаются по телу жертвы в течение нескольких часов в поиске лучшего места прикрепления, будет время обнаружить и удалить их.

Важным шагом защиты домашних любимцев от клещей, блох и других кровососущих насекомых является выбор достойного средства защиты. Для этого стоит найти эффективный препарат от проверенного производителя, который рекомендуют ветеринарные врачи.

В период особенно высокой активности паразитов перед выходом на природу следует заранее провести обработку животных. Желательно за несколько часов до прогулки дополнительно обработать собаку аэрозолем от клещей.

Доза будет зависеть от точного веса вашей собаки. Настоятельно рекомендуется не определять килограммы на глаз, а взвесить песика, чтобы обеспечить точную дозу и необходимый уровень защиты.