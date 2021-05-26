Украина намерена вернуть сограждан домой после лечения в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях, сообщает Интерфакс-Украина.

"Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья", - указывается в совместном заявлении министерств, распространенном пресс-службой МИД Украины.

В настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

Для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.