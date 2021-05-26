Приложения, которые сильнее всего разряжают смартфон

Эксперты определили приложения, которые сильнее всего разряжают аккумуляторы телефонов, и посоветовали избавиться от них, если смартфон не выдерживает полный заряд в течение дня, пишет Daily Express со ссылкой на исследование компании pCloud, сообщает Лента.Ру.

Ее эксперты отметили, что высокая требовательность исследованных приложений влияет и на уровень заряда аккумулятора, и на использование больших объемов памяти, что приводит к снижению производительности устройства.

В пятерку самых требовательных приложений попали Skype и Uber, которые могут израсходовать до 87 процентов батареи, а также Facebook, способный «съесть» до 82 процентов. В десятке также — Instagram и Tinder, а также сервис бронирования апартаментов Airbnb.

Чуть менее требовательны оказались WhatsApp, YouTube, Telegram и Zoom, которые могут израсходовать до 77 процентов зарядки смартфона. Самым расходующим аккумулятор названо приложение для фитнеса Fibit — 92 процента.

В pCloud отметили, что в совокупности приложения социальных сетей составляют шесть из 20 самых требовательных для аккумулятора сервисов. В среднем Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp и Linkedin включают в работу 11 функций в фоновом режиме, таких как фотографии, Wi-Fi, местоположение и микрофон.