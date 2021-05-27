ВСУ задействовали на учениях беспилотники Bayraktar

Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Вооруженных сил Украины задействовали на учениях ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства. Вышкол состоялся на одном из полигонов Ривненской области, сообщает Обозреватель.

Сервисы мониторинга воздушного пространства зафиксировали пролет этого БПЛА над объектом 26 мая.

Интерфейс ударного БПЛА Bayraktar TB2. Источник: Стопкадр с видео DHA

Маршрут ударного БПЛА Bayraktar TB2 26 мая 2021 года. Источник: flightradar24.com

Перед этим, в конце марта, Bayraktar TB2 несколько суток отрабатывали задачи над Тендровской косой – полигоном ВМС ВСУ. По маршруту полета видно, что в основном ударные беспилотники летали над водной частью полигона и только несколько раз кружили над самой косой.

Маршруты полета Bayraktar TB2 на Тендровской косе 26 марта 2021 года. Источник: Twitter 360°Radar

Кроме того, в конце апреля Bayraktar TB2 отправлялся на восток Украины, о чем также говорил маршрут передвижения по включенному транспондеру дрона. А 26 апреля БПЛА такого типа летел над Мелитополем (его отправной точкой был Николаев).

Маршрут БПЛА Bayraktar TB2 26 апреля 2021 года. Источник: flightradar24.com

Эксперты напомнили, что впервые Bayraktar TB2 работал на востоке Украины 9 апреля 2021 года. Тогда ударный беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего по обратному маршруту вернулся к точке вылета. Впрочем задание, для выполнения которого он был поднят в воздух, пока не известно.