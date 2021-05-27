ВСУ задействовали на учениях беспилотники Bayraktar
Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Вооруженных сил Украины задействовали на учениях ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства. Вышкол состоялся на одном из полигонов Ривненской области, сообщает Обозреватель.
Сервисы мониторинга воздушного пространства зафиксировали пролет этого БПЛА над объектом 26 мая.
Перед этим, в конце марта, Bayraktar TB2 несколько суток отрабатывали задачи над Тендровской косой – полигоном ВМС ВСУ. По маршруту полета видно, что в основном ударные беспилотники летали над водной частью полигона и только несколько раз кружили над самой косой.
Кроме того, в конце апреля Bayraktar TB2 отправлялся на восток Украины, о чем также говорил маршрут передвижения по включенному транспондеру дрона. А 26 апреля БПЛА такого типа летел над Мелитополем (его отправной точкой был Николаев).
Эксперты напомнили, что впервые Bayraktar TB2 работал на востоке Украины 9 апреля 2021 года. Тогда ударный беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего по обратному маршруту вернулся к точке вылета. Впрочем задание, для выполнения которого он был поднят в воздух, пока не известно.