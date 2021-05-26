Лукашенко угрожает отправлять наркотики и мигрантов в Латвию

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Александр Лукашенко угрожает его стране наркотиками и нелегальными мигрантами. Таким образом Лукашенко провоцирует дальнейшую эскалацию, сообщает РБК-Украина.

Ландсбергис отметил, что действия Лукашенка подобны террористическим.

"Лукашенко открыто угрожает отправлять наркотики и нелегальных мигрантов в нашу страну. Террористом является тот, кто ведет себя как террорист или намерен так себя вести. Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации, которую устраивает минский режим" , - написал глава МИД Литвы.

Таким образом он отреагировал на выступление Лукашенко в беларусском парламенте в среду.