Украинские активисты у посольства России сожгли "Кремль"

К седьмой годовщине начала боев за донецкий аэропорт активисты провели акцию "Тризна по погибшим на российско-украинской войне" у посольства России, сообщает Деловая столица.

Среди организаторов акции — "Украинские силы самообороны", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крым" и Штаб батальонов УНСО.

В ходе акции активисты сожгли бумажный "Кремль" и потоптались по нему.

Напомним, сегодня 26 мая, отмечается седьмая годовщина начала боев между украинскими военными и российскими боевиками за международный Донецкий аэропорт — важнейший стратегический объект и коммуникационный центр на Донбассе.

Особенно ожесточенными были бои в начале 2015 года. 13 января, после нескольких месяцев обстрелов, была разрушена башня, на которой развевался украинский флаг. Башня также служила наблюдательным пунктом. 21 января 2015 военнослужащих ВС Украины с боями вышли с территории терминалов, поскольку их позиции были разрушены и простреливались прямой наводкой.

Защита Донецкого аэропорта им. Прокофьева продолжалась 242 дня.