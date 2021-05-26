Зеленский напомнил о годовщине боя за Донецкий аэропорт

Президент Владимир Зеленский напомнил, что сегодня седьмая годовщина первого боя за Донецкий аэропорт. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter в среду, 26 мая, сообщает Вести.

"26.05.2014 состоялся 1-й бой за Донецкий аэропорт. Бои за него были среди самых ожесточенных в войне на Донбассе. Украина взяла под контроль часть аэропорта, что сдержало вооруженную агрессию. Мы каждый день боремся за наших людей, территории и мир. Это сложно, но нужно. Украине, Европе, миру", - написал глава государства.

26.05.2014 відбувся 1-й бій за Донецький аеропорт. Бої за нього були серед найзапекліших у війні на #Донбасі. ???????? взяла під контроль частину летовища, що стримало збройну агресію. Ми щодня боремося за наших людей, території та мир. Це складно, але потрібно. Україні, Європі, світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2021

Боевые действия на территории Донецкого аэропорта начались 26 мая 2014 года. Он был закрыт с 3 июня 2014 года. Бои за эту позицию велись без остановки до 22 января 2015 года. В ходе боев были разрушены старый и новый терминалы аэропорта.