Три самых вкусных пирога детства, которые невозможно забыть

Три самых вкусных пирога детства, которые невозможно забыть

Несколько десятков лет тому назад эти пироги были козырем многих хозяек и не только каждодневным. Стоило их немного украсить сахарной пудрой или какао – так это все превращалось в торжественный и вкусный десерт, сообщает Сегодня.

"Зебра", чайный пирог и манник – классика домашней советской и постсоветской выпечки. Они трогательно просты в приготовлении, но в них есть что-то большее, чем просто вкусный пирог.

Итак, 3 ностальгических рецепта пирогов детства, которые стоят того, чтобы их испечь.

Пирог "Зебра"

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Фото: instagram.com/astismol/

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 150 г
  • Сахар – 150 г
  • Соль – щепотка
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 190 г
  • Сода – 2/3 ч. л.
  • Кефир – 220 мл
  • Какао – 10 г

Способ приготовления

  1. Соединить мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и взбить миксером до пышности.
  2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая.
  3. Просеять муку с содой, добавить во взбитую смесь 1/3 муки с содой, перемешать лопаткой или на минимальных оборотах миксера.
  4. Влить 1/2 кефира, перемешать, затем – снова треть муки с содой, 1/2 кефира и завершить оставшейся третью муки с содой.
  5. Разделить тесто на 2 равных части, в одну часть добавить просеянное какао.
  6. Дно формы выстлать пергаментом, выложить тесто ровно в центр по 2 ст. л., чередуя светлое тесто с тестом с какао.
  7. Шпажкой можно нанести любой узор.
  8. Выпекать в заранее разогретой до 170 градусов духовке 45-50 минут.

Манник с лимоном

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Фото: instagram.com/prokopenko_nadezhda84/?hl=ru

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Кефир – 1,5 ст.
  • Сахар – по вкусу
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Сода – 1/2 ч. л
  • Манка – 200 г

Способ приготовления

  1. Манку залить кефиром, оставить примерно 100 мл для пропитки, дать манке набухнуть.⁣
  2. Выжать сок из лимона, цедру натереть. Добавить к манке с кефиром. Затем – остальные ингредиенты.⁣⠀⁣
  3. Выложить тесто в форму и отправить в духовку на 15-20 минут при 200 градусах.⁣
  4. Для пропитки соединить кефир и подсластитель. Пропитать манник.
  5. Украсить какао, тертым шоколадом или ягодами.

Чайный пирог

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Фото: instagram.com/kvant_tea/

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст.
  • Крепкий чай – 1 ст.
  • Погашенная сода – 1 ч. л.
  • Варенье – 2 ст. л.
  • Мука – 2 ст.
  • Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты.
  2. Форму смазать маслом, выпекать при 180 градусах 30 минут.

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