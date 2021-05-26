Иран запретил майнинг биткоина

Иран, который спасается от санкций США и Европы с помощью криптовалют, временно запретил майнинг, сообщает Сегодня.

В этой стране добыча криптовалют является официальной деятельностью, на нее выдаются лицензии. Запрет на майнинг биткоина и других криптовалют связан с пиковым сезоном потребления энергии. Он продлится до 22 сентября.

О моратории объявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире местного телевидения. Пресс-служба Роухани пока не обнародовала официальное сообщение.

Летом в Иране возрастает нагрузка на электросети, а майнинг криптовалют требует огромного количества энергии. В нескольких крупных городах уже происходили отключения электричества на фоне роста потребления и засухи, из-за которой гидроэлектростанции работают не на полную мощность.