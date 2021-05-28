Идеальная и модная обувь на лето: под платье, джинсы и костюм

Помимо всегда актуальных белых кроссовок, этим летом стоит пополнить свою коллекцию женственной обувью. Босоножки на платформе, плетеные сандалии и вьетнамки на kitten heel выглядят стильно и при этом по-настоящему комфортны, сообщает Сегодня.

Конечно, высокие каблуки — особенно, если они необычной формы — тоже рано списывать со счетов. Какая самая модная обувь для умопомрачительных летних образов?

Вьетнамки

Здесь ситуация почти как с клогами. Когда впервые Ким Кардашьян появилась в облегающем мини и вьетнамках, многие покрутили пальцем у виска. Другие сказали, мол, у нее пляж за углом и вообще свой бассейн, чего вы пристали. Но в 2021-м окончательно стало понятно, что вьетнамки — стильная городская и вечерняя обувь. Интересно смотрятся модели на небольшом каблучке, но стандартная плоская подошва тоже хороша.

Aquazzura / Фото: matchesfashion.com

Yume Yume / Фото: matchesfashion.com

Острый мыс

На радость всем одиноким девушкам, интерес к обуви с квадратным мысом постепенно угасает. Теперь на свиданиях снова можно сводить с ума длинным ногами и подчеркивать их стройность остроносыми туфлями. Каблук при этом может быть квадратным и устойчивым — вытянутая форма сама по себе добавляет роста.

Saint Laurent / Фото: matchesfashion.com

Фото: matchesfashion.com

Массивная платформа

Ее возвращения в списки трендов все ждали с нетерпением. Ведь это лучший способ "оставаться на высоте" и чувствовать себя удобно. Большинство дизайнеров представили модели, в которых верх совпадает оттенком или принтом с платформой. Кроме привычных черных, присмотрите яркую пару — лавандовую, розовую или салатовую.

Фото: matchesfashion.com

Фото: farfetch.com

Слиперы

Выходить на улицу в пижаме давно стало голливудским трендом. В новом сезоне заморачиваться придется еще меньше: теперь домашней может быть не только одежда, но и обувь. Выбирайте, что больше нравится — расслабленные тапки с мехом, объемные с дутым верхом или минималистичные стили.

Плетеные сандалии

Они помогут хотя бы мысленно перенестись из каменных джунглей в обычные. Подойдут как высокие сандалии со шнуровкой в греческом стиле, так и классические модели, будто сплетенные из соломы или вязаные крючком. Не менее свежо смотрятся босоножки из толстых ниточных жгутов.

Фото: farfetch.com

Фото: matchesfashion.com

С цепями

Обувь для этого лета модные дома не стали перегружать декором, сделав акцент на жизнерадостные цвета. Единственное исключение — цепи. Изящные и тонкие, переплетенные между собой и крупные, они вносят изюминку в лаконичный дизайн. Сумки с цепочками тоже актуальны, так что можно собрать полный комплект.