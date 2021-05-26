Украинцев успешно вывезли из Сектора Газа

Украинских граждан, выразивших желание вернуться домой, эвакуировали из Сектора Газа через территорию Египта, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре летят в Киев" , — сообщил он.

Министр отметил, что операция по эвакуации граждан Украины переносилась дважды.

"Украина и Египет приложили безумных усилий для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали" , — добавил он.

Кулеба также поблагодарил египетскую сторону за помощь в эвакуации людей из Сектора Газа.