Украинцев успешно вывезли из Сектора Газа

Украинцев успешно вывезли из Сектора Газа

Украинских граждан, выразивших желание вернуться домой, эвакуировали из Сектора Газа через территорию Египта, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре летят в Киев", — сообщил он.

Министр отметил, что операция по эвакуации граждан Украины переносилась дважды.

"Украина и Египет приложили безумных усилий для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали", — добавил он.

Кулеба также поблагодарил египетскую сторону за помощь в эвакуации людей из Сектора Газа.

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