Глава Федерации греческих обществ Александра Проценко-Пичаджи заявила, что греки Приазовья потребовали включить их в перечень коренных народов Крыма, сообщает Деловая столица.

Об этом она сказала на встрече с депутатами Верховной Рады в Мариуполе, передает "ДС" со ссылкой на 0629.

«Караимы в этом законе есть, а нас, греков-переселенцев из Крыма, там нет! Это несправедливо. Фактически переселение греков из Крыма в Приазовье было первой насильственной депортацией, осуществленной задолго до депортации крымских татар. Наша историческая родина — Крым», — сказала она.

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя провел в Мариуполе мониторинговую встречу, на которой, в числе прочего, обсуждался законопроект о национальных меньшинствах. Александра Проценко-Пичаджи выступила на этой встрече от имени украинских греков.

«Можете считать мое выступление официальным заявлением греков-урумов и греков-румеев. Мы требуем признать нас коренным народом Крыма, наравне с крымскими татарами, караимами и крымчаками», — подчеркнула глава Федерации греческих обществ.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах Украины. Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.