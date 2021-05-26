В школах запустят систему пропуска "оплата лицом"

В школах Украины планируют внедрить проект биометрической системы безопасного доступа, и первый пилотный проект ПриватБанк и Visa уже начали тестировать 26 мая в Киевском лицее №157. В дальнейшем технологию "оплаты лицом" FacePay24 могут использовать для пропуска не только в учреждения образования, но и другие общественные учреждения, сообщает РБК-Украина.

Технология FacePay24 создана на базе технологии Visa Face ID, которая обеспечивает безопасность системы с помощью биометрии. Данная система успешно используется в платежной индустрии, рассказали в госбанке.

Разработчики платформы заверяют, что новая система обеспечивает полную защиту персональных данных по мировым стандартам.

Контроль допуска и посещения учебных заведения

Проект позволяет ограничивать доступ посторонних лиц в помещение, включает в себя передачу push-сообщений на телефоны родителей учеников о времени, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее.

Отмечается, что разработчики отошли от стандартного решения идентификации учащихся по карточке, которую дети часто теряют или забывают. Вместо этого распознавание школьников и работников учреждения производится по лицу.

За что еще "отвечает" новая система кроме допуска в школу

Технология также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее одеть.

Кроме безопасного доступа и автоматизированного учета посещений, платформа станет основой для внедрения закрытой цифровой экосистемы учебного заведения, которая будет включать адресный доступ к учебному контенту, педагогических кейсов учителей, данных об успеваемости учащихся, административной деятельности и тому подобное.

Также технология FacePay24 позволит перейти на цифровую платформу и бесконтактные способы оплаты питания в лицее и использования платных услуг.