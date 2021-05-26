Хлеб опять подорожает: эксперт озвучил прогноз

В Украине уже летом хлеб может вырасти в цене на 2-3%. Подорожание, которое началось в начале 2021-го, сейчас замедлилось, сообщает Голос UA.

"Мы видели 2020 год с растущими ценами на хлеб, и подорожание хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году. Но подорожание хлеба, которое началось в начале текущего года, сейчас замедлилось", – сказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам Дорошенко, хлеб в украинских магазинах летом если подорожает, то немного.