Хлеб опять подорожает: эксперт озвучил прогноз
В Украине уже летом хлеб может вырасти в цене на 2-3%. Подорожание, которое началось в начале 2021-го, сейчас замедлилось, сообщает Голос UA.
"Мы видели 2020 год с растущими ценами на хлеб, и подорожание хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году. Но подорожание хлеба, которое началось в начале текущего года, сейчас замедлилось", – сказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
По словам Дорошенко, хлеб в украинских магазинах летом если подорожает, то немного.
"Хлеб будет понемножку расти в цене, но незначительно. Я думаю, в июне, июле и августе может добавиться около 2-3% к цене хлеба. Основные колебания цены хлеба в этом году уже произошли", – заключил эксперт.