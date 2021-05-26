Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию Бигус Инфо

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обратились в редакцию программы "Наші гроші" с просьбой прояснить, являются ли высказывания журналистов, сделанные в эфире двух последних выпусков программы, и касаются ли Петра Порошенко утверждения либо же их стоить расценивать как оценочные суждения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не можем воспринимать эти информационные выпуски как в полной мере независимые журналистские расследования, они выглядят гораздо больше похожими на часть информационной кампании Офиса президента против оппозиции, направленной на дискредитацию лично Петра Порошенко" , - отметил по этому поводу адвокат Илья Новиков.

Он сообщил, что журналистам передали документы, " к оторые, в частности, совсем по-другому освещают историю с Севастопольским заводом, который, по утверждению Бигуса был предметом сделки и некоторым образом был обменян на нефтепровод ".

Новиков также добавил, что журналистам направят еще ряд документов, касающихся т.н. "национализации" Севастопольского морского завода, которую провела оккупационная администрация временно не подконтрольного Украине Крыма.