Кулеба выразил недоумение о закрытом саммите НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что на саммит НАТО не пригласили Украину. Он не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессии России, сообщает РБК-Украина.

По словам Кулебы, украинская сторона понимает желание государств-членов НАТО провести саммит в закрытом режиме, чтобы обсудить трансатлантическое единство, но не понимает, как можно было не пригласить Украину.