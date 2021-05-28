Основные причины вздутия живота и решение проблемы
Вздутие живота или метеоризм хоть раз испытывал каждый. Но одно дело - одноразовые вздутия, а совсем другое - постоянные, сообщает РБК-Украина.
Оказывается, для это непрятное ощущение возникает по массе причин - и всегда можно эту проблему решить. Об этом рассказала в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева.
Врач уверена: если вздутие возникает постоянно, то в ЖКТ нет порядка, и организм намекает, что было бы неплохо этот порядок навести.
Что может вызывать вздутие живота?
- Быстрое поглощение пищи и заглатывание при этом воздуха, так называемая "аэрофагия". Решение: выделяйте на трапезу не менее 20 минут и старайтесь во время нее не разговаривать.
- Плохо пережеванная пища, опять же из-за спешки, проблем с зубами и деснами. Решение: тщательно жуйте пищу, сосредоточьтесь на ее вкусе, гурманствуйте Патологии зубов и десен - повод посетить стоматолога.
- Недостаточная выработка ферментов поджелудочной железой. Чем хуже переваривается еда с помощью ферментов, тем больше ее достается микробиоте, которая в процессе взаимодействия с ней вырабатывает метаболиты и большое количество газов. Решение: дотация ферментов с препаратами, вид и дозировку назначает специалист.
- Синдром избыточного бактериального роста, например, из-за гипоацидности, при которой увеличивается количество бактерий в кишечнике. Решение: работать над нормализацией кислотности желудочного сока.
- Избыточный углеводный рацион, в т. ч. сахар, фруктоза и сахарозаменители, фрукты, сухофрукты, злаки и бобовые. Решение: проанализировать и скорректировать рацион.
- Целиакия. Решение: безглютеновое питание и выполнение рекомендаций специалиста.
- Паразитоз. Решение: лечение у паразитолога.