Основные причины вздутия живота и решение проблемы

Вздутие живота или метеоризм хоть раз испытывал каждый. Но одно дело - одноразовые вздутия, а совсем другое - постоянные, сообщает РБК-Украина.

Оказывается, для это непрятное ощущение возникает по массе причин - и всегда можно эту проблему решить. Об этом рассказала в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева.

Врач уверена: если вздутие возникает постоянно, то в ЖКТ нет порядка, и организм намекает, что было бы неплохо этот порядок навести.

Что может вызывать вздутие живота?

﻿﻿Быстрое поглощение пищи и заглатывание при этом воздуха, так называемая "аэрофагия". ﻿﻿Решение: выделяйте на трапезу не менее 20 минут и старайтесь во время нее не разговаривать.

Плохо пережеванная пища, опять же из-за спешки, проблем с зубами и деснами. ﻿﻿Решение: тщательно жуйте пищу, сосредоточьтесь на ее вкусе, гурманствуйте Патологии зубов и десен - повод посетить стоматолога.

Недостаточная выработка ферментов поджелудочной железой. Чем хуже переваривается еда с помощью ферментов, тем больше ее достается микробиоте, которая в процессе взаимодействия с ней вырабатывает метаболиты и большое количество газов. ﻿Решение: дотация ферментов с препаратами, вид и дозировку назначает специалист.

Синдром избыточного бактериального роста, например, из-за гипоацидности, при которой увеличивается количество бактерий в кишечнике. ﻿Решение: работать над нормализацией кислотности желудочного сока.

Избыточный углеводный рацион, в т. ч. сахар, фруктоза и сахарозаменители, фрукты, сухофрукты, злаки и бобовые. ﻿Решение: проанализировать и скорректировать рацион.

Целиакия. ﻿﻿Решение: безглютеновое питание и выполнение рекомендаций специалиста.