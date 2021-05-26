Поджигатель троллейбуса рассказал, зачем бросил коктейль Молотова

Мужчина, который бросил коктейль Молотова в троллейбус в Киеве, рассказал зачем так поступил, сообщает Эспрессо TV.

Он понимает, что совершил преступление. А свой поступок объясняет желанием убить всех людей.

"Хотел убить всех людей. Надоело. Люди надоели", - отметил он.

Так, следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также событие квалифицировано по ст. 115 через ст. 15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.