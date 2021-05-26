Варшава запретила белорусским самолетам летать над Польшей

Правительство Польши запретило самолетам белорусских авиакомпаний входит в воздушное пространство страны. Такое решение было принято в среду, 26 мая, сообщает РБК-Украина.

По его словам, запрет самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство является частью санкций.

"Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр Моравецкий" , - написал Мюллер официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в Twitter.

Напомним, Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, рейс белорусской "Белавиа" Минск - Барселона 26 мая уже не пустили в воздушное пространство Польши.