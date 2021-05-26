В Кривом Роге 17-летний юноша поджег беременную девушку

По подозрению в поджоге в среду, 26 мая, беременной девушки полиция Кривого Рога (Днепропетровская область) задержала ее 17-летнего сожителя, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает полиция области, сейчас пострадавшая госпитализирована в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

"26 мая около 16:10 от работников ГСЧС в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка. По предварительной информации установлено, что во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении в Facebook.

Для розыска юноши был привлечен личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыты вокзалы и автовокзалы.

Впоследствии полиция задержала мужчину. По месту его проживания был проведен обыск, в ходе которого изъято оружие.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст.15, ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.