В исламской стране хотят штрафовать родителей за неженатых детей

В провинции Синд в Пакистане захотели штрафовать родителей за неженатых детей, сообщает Лента.Ру.

Политик от консервативного альянса исламской страны Сайед Абдул Рашид выдвинул законопроект, согласно которому молодые граждане будут обязаны официально зарегистрировать брак сразу после достижения 18-летнего возраста. В случае нарушения предписания родители холостых детей будут платить штраф в размере 500 рупий (около семи долларов). Они также будут должны предоставить заместителю окружного комиссара «обоснованную причину задержки» женитьбы.

Рашид заявил, что принятие закона позволит сократить количество преступлений в обществе, в том числе изнасилований детей.

«Согласно учениям ислама, мусульманские мужчины и женщины получают право вступать в брак по достижении половой зрелости или сразу после достижения 18 лет, и выполнение этого условия является обязанностью их опекунов, особенно родителей», — добавил он.

По мнению политика, отдаление населения от традиционных ценностей приводит к росту социальных проблем. В рамках законопроекта он также призвал отменить обязательное приданое у невесты, чтобы ничто не препятствовало заключению брака и не замедляло этот процесс. Отмечается, что закон уже был одобрен несколькими членами Ассамблеи Синда.

В январе 2021 сообщалось, что полиция Пакистана вызволила 12-летнюю христианку из секс-рабства у 45-летнего мусульманина. Мужчина похитил девочку и несколько месяцев насильно удерживал у себя. Похищенная девочка была многократно изнасилована и принуждена к замужеству, после чего «муж» круглые сутки держал ее на цепи в амбаре и заставлял ухаживать за скотиной.