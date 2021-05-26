В Киевском метро обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов
В метрополитене обсудили правила перевозки моноколес и самокатов. На встрече присутствовали представители сообщества легкого персонального транспорта и представители подземки, сообщает Сегодня.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Правила перевозки
- Моноколеса можно перевозить. Владельцы должны ответственно относится к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать.
- Самокаты. Все, что можно сложить – рекомендует складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.
- Вещи более 200 см, любые, запрещено перевозить.
- По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера.
Однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.
- Кататься по платформе запрещено. Это может привести к реальным сложным травмам.
Также напоминаем, что сегодня вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.
"Мы будем предлагать необходимые изменения в Правила для урегулирования всех моментов. И готовим совместную информационную кампанию для наших пассажиров", – подытожила заместитель руководителя подземки Наталья Макогон.