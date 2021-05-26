В Киевском метро обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов

В метрополитене обсудили правила перевозки моноколес и самокатов. На встрече присутствовали представители сообщества легкого персонального транспорта и представители подземки, сообщает Сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Правила перевозки

Моноколеса можно перевозить. Владельцы должны ответственно относится к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать.

Самокаты. Все, что можно сложить – рекомендует складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.

Вещи более 200 см, любые, запрещено перевозить.

По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера.

Однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.

Кататься по платформе запрещено. Это может привести к реальным сложным травмам.

Также напоминаем, что сегодня вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.