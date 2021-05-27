Стали известны нововведения в iOS 15

В новой операционной системе iOS 15 для iPhone от компании Apple возможно изменится не только интерфейс, но и появится функциональность новой прошивки для актуальных моделей "яблочных" смартфонов, сообщает Обозреватель.

Инсайд в Twitter﻿ опубликовал пользователь Коннор Джуисс. По его словам, в новой iOS 15 доработают интерфейс темного режима. Также обновят настройки приложения "Сообщения".

Названы нововведения в iOS 15 для iPhone

Также для iPhone покажут новую функцию мониторинга диеты для приложения "Health", а еще расширенные настройки отображения уведомлений и редизайн экрана блокировки.

Отметим, что ранее журналист Bloomberg Марк Гурман также писал﻿, что в Apple работают над улучшением приложения Health, и планируют сделать его оформление схожим с мессенджером WhatsApp.

Названы нововведения в iOS 15 для iPhone

Кроме того, в списке настроек iOS 15 может появиться и новая функция установки статуса пользователя: "Вождение", "Сон", "Работа".

Презентация iOS 15 состоится 7 июня в рамках конференции WWDC 2021.