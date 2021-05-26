В Калифорнии произошла стрельба на станции, погибли восемь человек

В среду, 26 мая, в городе Сан-Хосе, штат Калифорния произошла стрельба на железнодорожной станции. В результате инцидента погибли восемь человек, также застрелен стрелок, сообщает РБК-Украина.

Среди погибших - сотрудники Транспортного управления Калифорнии.

В правоохранительные органы поступил звонок, что выстрелы были слышны возле центра управления VTA, на котором хранятся несколько легких железнодорожных поездов и станция техобслуживания. Несколько правоохранительных органов и сотрудники пожарной службы отреагировали на инцидент, используя свой "активный протокол стрельбы".

Глава правления VTA Гленн Хендрикс заявил, что стрельба произошла на железнодорожной площадке, но не в центре оперативного управления.

VTA - это служба общественного транспорта, которая обслуживает автобусные и легкорельсовые маршруты в долине Санта-Клара и насчитывает около 2 тысяч сотрудников.