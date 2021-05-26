Жителей Востока США до смерти напугали цикады

В США жители штата Джорджии оборвали телефоны службы спасения 911, сообщая о громких звуках, которые на самом деле являются звучанием цикад в брачный период. От миллиардов этих насекомых сейчас страдают преимущественно восточные штаты Америки, сообщает Страна.ua.

Сотрудники пожарно-спасательной службы округа Юнион призвали американцев не беспокоить по этому вопросу. Спасатели объяснили, что такое нашествие цикад происходит раз в 17 лет и что эти насекомые человеку не опасны, хотя и могут вызвать проблемы со слухом, излучая звуки до 120 децибел.