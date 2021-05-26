Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

Президент Польши Дуда призвал мировое сообщество к решительной реакции на агрессивную политику России, сообщает Польское радио.

Польский глава, который сейчас пребывает в Грузию, побывал на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией. Он отметил, что эту территорию с 2008 года оккупирует Россия. Дуда напомнил - русские захватили район города Цхинвали и Абхазией, оккупируют их, а прежде всего дестабилизируют ситуацию и захватывают новые территории. Как отметил президент Польши, такой же метод россияне применили в Приднестровье, а теперь делают это на территории Украины - в Крыму, в Луганском и Донецком регионах.

Президент Дуда заявил, что мировое сообщество не может согласиться на эти действия

«Надо себе четко сказать: Россия не является нормальным государством, которая нормально себя ведет. Это государство-агрессор; это видно в таких местах, как здесь. Поэтому необходимы решительные действия со стороны мирового сообщества. В следующем году мы, Польша, берем на себя председательство в ОБСЕ. Будем об этих делах говорить, будем их нарушать на форуме Генеральной ассамблеи ООН и в Совете правам человека ООН, членом которой мы являемся ».

Президент Польши добавил, что соблюдение международного права можно требовать только с помощью жестких дипломатических действий.