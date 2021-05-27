Facebook и Instagram разрешили скрывать лайки под постами

Пользователи Instagram и Facebook с ближайшим обновлением приложений соцсетей получат новую функцию - скрытия счетчика лайков, сообщает УНИАН.

"С сегодняшнего дня мы даем вам возможность скрывать количество лайков на всех постах в вашей ленте. Вы также сможете скрывать счетчик лайков для ваших постов, чтобы другие не видели, сколько лайков они получают. Таким образом, если хотите, вы можете сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми делитесь, а не на том, сколько лайков они набирают" , - говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе.

Скрыть количество лайков для постов других пользователей в Instagram можно в новом разделе "Посты" в настройках. Кроме того, видимость лайков можно настраивать перед публикацией каждого отдельного поста, а также потом менять этот параметр.

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В ближайшие несколько недель такие же элементы управления должны появиться на Facebook.

В 2019 году Instagram начал тестово скрывать счетчик лайков у некоторых пользователей, а в апреле 2021-го Instagram и Facebook расширили программу тестирования.

Пользователи получали возможность выбирать, видеть лайки или нет. Соцсети утверждают, что таким образом хотят помочь людям снизить давление, которое те испытывают, беспокоясь о социальном одобрении в виде количества отметок "Нравится".