Безос уходит с поста главы Amazon: названа дата

Некогда самый богатый человек мира Джефф Безос, как и обещал, уходит с поста главы компании Amazon. На следующий день после Дня независимости США Джефф Безос оставит бразды правления колоссальной корпорацией, которую он основал почти три десятилетия назад, сообщает Сегодня.

Безос, выступая в среду, 26 мая, в ходе годового собрания акционеров компании Amazon, объявил, что уйдет с поста главного исполнительного директора 5 июля, после чего Энди Ясси, который в настоящее время является генеральным директором Amazon Web Services, займет его место.

Amazon ранее объявила о плане смены генерального директора. Безос не намерен уходить далеко – он по-прежнему будет участвовать в принятии важных решений в компании в качестве исполнительного председателя.

"Я очень рад перейти на должность исполнительного председателя, где я сосредоточу свою энергию и внимание на новых продуктах и ​​ранних инициативах", – сказал Безос.

Говоря о дате 5 июля, миллиардер сказал: "Мы выбрали эту дату, потому что она сентиментальна для меня: день регистрации Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад" .