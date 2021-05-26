Полиция выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона
Полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рокера Мэрилина Мэнсона в связи с обвинениями в нападении, сообщает Эспрессо TV.
Артиста подозревают в агрессивном поведении к оператору. Инцидент произошел во время концерта в 2019 году.
В полиции отметили, что Мэнсон и агенты знают о существовании ордера, но не отреагировали на обвинения.
Артисту грозит до года тюрьмы и до $ 2 тыс штрафа.
За данным TMZ, Мэнсон плюнул в оператора. Адвокат музыканта сообщил о готовности сотрудничать с властью, но назвал обвинения смешными.