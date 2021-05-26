Полиция выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона

Полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рокера Мэрилина Мэнсона в связи с обвинениями в нападении, сообщает Эспрессо TV.

Артиста подозревают в агрессивном поведении к оператору. Инцидент произошел во время концерта в 2019 году.

В полиции отметили, что Мэнсон и агенты знают о существовании ордера, но не отреагировали на обвинения.

Артисту грозит до года тюрьмы и до $ 2 тыс штрафа.

За данным TMZ, Мэнсон плюнул в оператора. Адвокат музыканта сообщил о готовности сотрудничать с властью, но назвал обвинения смешными.