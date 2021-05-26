Владимир Зеленский стал собственником ещё 16 торговых марок

С начала 2021 года президент Украины Владимир Зеленский стал собственником 16 торговых марок, среди которых «газе!та», «Зе!Команда», «Ze», «Зе», «ЗеНьюз» и другие, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.

19 мая был зарегистрирован знак для товаров и услуг «газе!та» (№ свидетельства 298048), 5 мая — 4 знака «Зе!команда» (№№ 297229, 297232, 297231, 297228), «Ze» (№ 297227), 2 знака «Зе» (№ 297230, № 297226); 10 марта 2021 — ЗеНьюз (№ 293600), ZeNews (№ 293599); 3 марта 2021 — «Зе!команда» (№ 293100), «Зекоманда» (№ 293101); 24 февраля 2021 — «Зробимо це разом!» (№ 292680); 13 января — «Зе» (№ 290208), «Ze» (№ 290212), «Зе!» (№ 290209). Собственником всех этих знаков указан Владимир Александрович Зеленский.

Заявки на эти торговые марки Зеленский подал ещё в 2019 году, в период предвыборной гонки, но правовую охрану знаки для товаров и услуг получили только сейчас, спустя практически 2 года.

В декларации за 2020 год Владимир Зеленский указывал, что владеет тремя патентами на изобретения (это «Система и способ захвата движения и способ производства анимационного контента с их использованием», которую изобрел лично Зеленский, а также «Способ переназначения набора захваченных данных сканирования (варианты), компьютерная система для его осуществления и считываемый компьютером носитель данных» и «Способ создания трехмерных анимационных фильмов, компьютерная система для его осуществления и считываемый компьютером носитель данных», изобретенные в соавторстве); тремя патентами на полезную модель (два «Способа переназначения набора захваченных данных сканирования» и «Способ создания трехмерных анимационных фильмов»).

Зеленский, согласно последней опубликованной декларации (за 2020 год), указывал, что полностью или частично владеет 47 знаками для товаров и услуг, среди которых торговые марки Супермент, Квартал, Лига Смеха, Женский квартал, КварталФест. В то же время, в декларации Владимира Зеленского за 2020 год фигурирует знак для товаров и услуг со свидетельством № 1546318 и знак № 1515851, однако товарный знак с таким номером отсутствует в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.