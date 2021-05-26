Американские бомбардировщики провели учения над Черным морем

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress из второго бомбардировочного крыла, дислоцирующегося на авиабазе Барксдейл, что в Луизиане, провели учения над Эгейским и Черным морем, сообщает Думская.

Полет состоялся позавчера, 24 мая, в международном воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе ВВС США.

«Стратегов» сопровождали венгерские истребители Jas-39 Gripen, итальянские Eurofighter и F-16 из Греции, Румынии и Болгарии.

«Миссия обеспечила важную подготовку наших летчиков, они получили бесценный опыт по взаимодействию с нашими союзниками в регионе, — сообщил заместитель командующего ВВС США в Европе и ВВС Африке генерал Стивен Бэшем. — Выполнение этих сценариев обучения гарантирует, что наша команда всегда будет готова отреагировать на любую угрозу в любой момент».

Бомбардировщики уничтожили условную цель, после чего ушли на испанскую военно-воздушную базу Морон.

Отметим, что такие полеты крайне нервно воспринимают в Российской Федерации: «стратосферные крепости» могут нести, в том числе, ядерное оружие.

Боинг Б-52 «Стратофортресс» (англ. Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная крепость») — американский стратегический бомбардировщик фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года.

На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

Самолеты модификации B-52H строились в 1960-1962 годах на заводе Boeing Wichita (Канзас). Всего выпустили 102 такие машины.

Их экипаж — пять человек, максимальная боевая загрузка в отсеке вооружения — 31,5 тонны, максимальная скорость на большой высоте — 957 км/ч, максимальная крейсерская скорость — 819 км/ч. Боевой радиус — 7,2 тыс. км, перегоночная дальность — 16 тыс. км, практический потолок — 16765 м.