В поезде Укрзализныци обокрали звезду сериала "Школа"

Модель и актриса звезда сериала "Школа" Анна Тринчер рассказала, что по дороге в поезде Укрзализныци ее ограбили, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 26 мая, она рассказала в Instagram-stories. Артистка уверена, что воры были в сговоре с проводником, так как открыли запертую в купе дверь.

"Нас обокрали в поезде. На тот момент, когда произошла кража, мы спали в своем купе, на замке, который открыли с внешней стороны. Спасибо огромное хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных сотрудников, проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, те воруют деньги" , - сказала Тринчер.

Тринчер сообщила, что грабителям удалось украсть семь тысяч гривен и банковские карточки. По мнению артистки, если бы в вагонах поезда были установлены видеокамеры, это упростило бы поиск воров.