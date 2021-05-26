В поезде Укрзализныци обокрали звезду сериала "Школа"
Модель и актриса звезда сериала "Школа" Анна Тринчер рассказала, что по дороге в поезде Укрзализныци ее ограбили, сообщает Корреспондент.
Об этом в среду, 26 мая, она рассказала в Instagram-stories. Артистка уверена, что воры были в сговоре с проводником, так как открыли запертую в купе дверь.
"Нас обокрали в поезде. На тот момент, когда произошла кража, мы спали в своем купе, на замке, который открыли с внешней стороны. Спасибо огромное хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных сотрудников, проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, те воруют деньги", - сказала Тринчер.
Тринчер сообщила, что грабителям удалось украсть семь тысяч гривен и банковские карточки. По мнению артистки, если бы в вагонах поезда были установлены видеокамеры, это упростило бы поиск воров.
"Еще раз спасибо Укрзализныци, которая обеспечивает безопасность каждому пассажиру. В вагонах нет камер. С таким же успехом можно убить человека и никто не догадается, кто это сделал, потому что нет камеры и никто не несет ответственности", - добавила Анна.