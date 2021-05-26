Албания подтвердила поддержку "Крымской платформы"

Заместитель Европы и иностранных дел Албании Агроном Таре во время видеоконференции с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой обсудили поддержку Албанией Крымской платформы, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 26 мая, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Заместитель министра Европы и иностранных дел Албании подтвердил, что Албания также поддерживает инициативу Украины о создании Крымской платформы" , - говорится в сообщении, на сайте МИД Украины.

Джапарова уведомила албанского коллегу о систематических нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и представила структуру, приоритеты и основные цели Крымской платформы.

"Эта инициатива является инструментом, который позволит Украине вернуть тему незаконной оккупации Россией Крыма на международную повестку дня" , - отметила замглавы МИД.

В ходе беседы собеседники также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций.