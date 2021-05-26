Кабмин объявил конкурс на должность главы НСЗУ

Кабинет министров Украины объявил о повторном конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья. Конкурс стартует в четверг, 27 мая, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 26 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook. Глава ведомства отметил, что прием документов на конкурс продлится до 2 июня 2021 года.

"Это важно и касается каждого, ведь Национальная служба здоровья Украины - это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения" , - подчеркнул министр.

Ляшко рассчитывает, что ведомство возглавит профессионал, который будет "работать на результат и болеть за медицину".

Среди требований к кандидатам: общий стаж работы не менее семи лет и владение государственным и иностранными языками. Отмечается, что степень высшего образования кандидата должен быть не ниже магистра.