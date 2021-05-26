Shell обязали через суд сократить вдвое парниковые выбросы

В Нидерландах суд удовлетворил иск экологической организации "Друзья Земли", предписав нефтяному гиганту Royal Dutch Shell к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 45% (по сравнению с уровнем 2019 года, сообщает Страна.ua.

Это в два с половиной раза больше того, что планировала сама компания.﻿ О вердикте суда пишет сайт телеканала France 24. Это дело, получившее название "Люди против Shell", было инициировано в 2019 году нидерландским отделением организации "Друзья Земли" и поддержано шестью другими группами и более 17 000 голландских граждан.

Климатические группы обратились в суд с просьбой установить уровень сокращения выбросов, заявив, что компания Shell должна выполнить целевые показатели по выбросам согласно Парижским климатическим соглашениям 2015 года.

В феврале Shell заявила, что поставила новые цели по сокращению чистого углеродного следа по сравнению с базовым уровнем 2016 года: на 20% - к 2030 году, на 45% - к 2035 году и на 100% - к 2050 году. Его предыдущие цели составляли 30% к 2035 году и 65% к 2050 году.

Shell утверждала, что она прилагает серьезные усилия для сокращения выбросов газа, но что для этого пока нет правовой основы и что ответственность за достижение целей Парижского соглашения несут правительства.

Однако суд предписал Royal Dutch Shell за девять лет снизить выбросы на 45%, причем начать выполнять решение немедленно. "Друзья Земли" заявили, что дело против Shell уникально, потому что впервые в истории судьи попросили приказать компании сократить выбросы CO2".