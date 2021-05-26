Маркарова обсудила с конгрессменами противостояние с "СП-2"

Посол Украины в США Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2". Это произошло во время ее онлайн-встречи с сопредседателями Конгрессового украинского корпуса, сообщает РБК-Украина.

Отдельное внимание во время встречи было сосредоточено на вопросе противодействия строительству трубопровода "Северный поток-2" и гибридным атакам со стороны России, передает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Маркарова отметила важную роль санкционного давления и риски от этого газопровода не только для Украины, но и энергетической стабильности и безопасности Европы и черноморского региона" , - говорится в сообщении.

Конгрессмены отметили сохранение двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе и совместной работы в противодействии вызовам российской агрессии, а также в содействии экономическому и социальному развитию Украины для улучшения благосостояния украинских граждан.

Также стороны обсудили ряд вопросов по стратегическому партнерству Украины и США, в частности, усиление украинско-американского оборонного сотрудничества и помощи для безопасности Украине, процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции.

Отмечается, что во встрече приняли участие конгресвумен Марси Каптур, конгрессмены Энди Харрис, Брайан Фитцпатрик и Майк Квигли, помощники членов корпуса.