США засекли российский военный корабль у Гавайских островов

Последние несколько дней разведывательный корабль ВМФ России находится к западу от Гавайских островов, проинформировал представитель ВМС США информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, сообщает Интерфакс.

"Тихоокеанскому флоту известно о российско ﻿ м корабле, действующем в международных водах вблизи Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его все время, пока он находится здесь" , - заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Джон Гей.

По словам американских военных, российский корабль действует в рамках международного права и не представляет опасности для судоходства. Но при этом указывается, что он не транслирует сигнал автоматической системы опознавания.

Институт указал, что Тихоокеанский флот США не предоставил деталей о российском корабле, но, по имеющимся данным, речь идет о разведывательном корабле Тихоокеанского флота России "Карелия", который предназначен для радиотехнической разведки, радиоперехвата и расшифровки сообщений противника.