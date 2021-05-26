Пентагон отказался называть Россию "врагом НАТО"
Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби отказался называть Россию «врагом», комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, сообщает Лента.Ру.
Во время брифинга один из репортеров назвал Россию «врагом» НАТО, однако Кирби подчеркнул, что в Пентагоне эту страну так никто не называет.
«Это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», — сказал он.
Американский пресс-секретарь добавил, что не располагает подробностями об учениях.
«Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», — заключил он, отметив, что США ценят участие Сербии в программе «Партнерство ради мира».