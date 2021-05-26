Пентагон отказался называть Россию "врагом НАТО"

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби отказался называть Россию «врагом», комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, сообщает Лента.Ру.

Во время брифинга один из репортеров назвал Россию «врагом» НАТО, однако Кирби подчеркнул, что в Пентагоне эту страну так никто не называет.

«Это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России» , — сказал он.

Американский пресс-секретарь добавил, что не располагает подробностями об учениях.