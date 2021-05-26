Пьяный рэпер Элджей катался по Москве и пытался дать взятку

Российский рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) гонял по Москве на своем BMW i8 на скорости 230 километров в час. Полиции пришлось окружить его и составить протокол. При этом музыкант признался, что пьян, и пытался откупиться от правоохранителей, сообщает Страна.ua.

Первые подробности о пьяной езде звезды сообщил поздно вечером 26 мая Telegram-канал "Baza". По данным канала, Элджей пытался скрыться от полицейских на спорткаре. Его автомобиль попытались остановить в районе дома № 90 на проспекте маршала Жукова, однако 26-летний артист не подчинился требованиям полиции, после чего за ним была организована погоня.

Гонка с Элджеем длилась всего несколько минут, но на скорости в 230 км/ч. Рэпера догнали, после чего он остановился у обочины. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался от проведения этой процедуры, признав, что пьян. Впрочем, полицейские признались, что запаха алкоголя от него не почувствовали.

Позже в Ютубе появились кадры задержания Элджея. На видео видно, как полицейские окружают автомобиль в темноте, а уже на рассвете спорткар звезды уезжает.

Кроме того, как выяснили журналисты, Элджей пытался дать взятку полицейским. Когда на него составили протокол, BMW i8 должны были отправить на штрафстоянку, однако рэпер предложил 300 тысяч рублей (около 113 тысяч гривен), чтобы уладить вопрос.

Позднее сумма взятки увеличилась еще на 200 тысяч. В конечном итоге музыкант заявил о готовности дать полицейским 700 тысяч рублей (более 260- тысяч гривен).

Пока у Элджея забрали водительские права. В ближайшее время пройдет суд, после которого его могут лишить права управлять автомобилем.