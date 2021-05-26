Правительство Германии отреагировало на идею снабжения оружием Украины

Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений, несмотря на то что поддерживает нашу страну. Таким образом представитель правительства Штеффен Зайберт отреагировал на заявление сопредседателя партии Зеленых Роберта Хабека о необходимости предоставления Киеву оборонительного оружия, сообщает Сегодня.

"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и, что касается Украины, не предоставляем разрешений для (экспорта. – Ред.) боевого оружия", – заявил Зайберт в среду.

Представитель правительства подчеркнул, что он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет.

В то же время Зайберт отметил, что правительство Германии поддерживает Украину и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.

Тем временем в немецком МИД заявили, что им неизвестно об актуальных запросах Киева о предоставлении оружия.