Украина сможет закупать оружие через агентства НАТО

Кабинет министров принял постановление, позволяющее силам безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары и услуги через специализированные международные организации. Среди них – агентства НАТО и Соединенных Штатов, сообщает Лига.net.

Об этом передает пресс-служба Кабинета министров. По словам министра обороны Андрея Тарана, документ создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета.

"Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО, а также выполнению Украиной заключенных межправительственных и межведомственных соглашений" , – сказал он.

В правительстве отмечают, что в перечне указанных международных организаций – Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales).