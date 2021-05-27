Газовые компании повысили июньский тариф

Ряд поставщиков газа повысили июньскую цену на газ по сравнению с майской. Об этом свидетельствуют данные мониторинга сайтов более 70 поставщиков, сообщает Зеркало недели.

Годовое ценовое предложение ресурса, по-прежнему, колеблется от 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м с учетом НДС.

Вместе с тем больше всех (на 1,39 грн/куб.м) повысило ценовое предложение июня ООО "Херсонская областная энергопоставляющая компания" – с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

ООО "Житомирская областная энергопоставляющая компания" повысило тариф на июнь до 11,77 грн/куб. м (в мае – 10,5 грн/куб. м), ООО "Волыньэлектросбыт" – до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Закарпатьеэнерго" – до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Гласкомерц" – до 11 грн/куб. м (10 грн/куб. м), ООО "Газпромпостач" – до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн/куб. м), ООО "Хмельницкэнергосбыт" – до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

В то же время мариупольский поставщик ООО "Маргаз" снизил цены на газ в июне до 8,75 грн/куб. Годовой тариф в сторону уменьшения пересмотрели ООО "ЭРУ трейдинг" с 10,5 грн/куб. м до 8,9 грн/куб. м, YASNO (ДТЭК) – с 10,5 грн/куб. м до 8,94 грн/куб. м.

Напомним, компания "Нафтогаз" с 1 мая вернула годовой тариф на газ, который установлен на уровне 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).