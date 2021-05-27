Обнародовано количество выпитой воды из мочи на МКС

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в 2019-2020 годах выпили и использовали для приготовления пищи более 171 литра полученной из мочи воды, сообщает Лента.Ру.

Об этом говорится в отчете о реализации эксперимента «Сепарация».﻿ Согласно документу, всего с апреля 2018 года по конец 2020 благодаря установленной в российском сегменте МКС экспериментальной системе регенерации воды из урины было переработано 282 литра мочи и получено 202 литра воды.

Отмечается, что качество восстановленной воды соответствует необходимым требованиям и она была допущена для употребления экипажем с доочисткой в системе регенерации воды из конденсата СРВ-К2М.