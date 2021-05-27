Назван процент "побочек" у украинцев на прививку от COVID-19

После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения НППИ – менее 1, сообщает Зеркало недели.

Об этом передает государственное предприятие «Государственный экспертный центр МЗ Украины». По вакцинами статистика распределяется следующим образом:

0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства)

0,049% - после вакцины CoronaVac

0,034% после вакцины Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech)

0,083% - после вакцины AstraZeneca.

В ведомстве рассказали, что всего в Украине обнаружили 1436 побочных реакций после прививки. С начала прививочной кампании в Украине прививки от COVID-19 получили 987193 человека.